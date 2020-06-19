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Еврокомиссия направит до 12,5 млн евро на развитие гражданского общества на Украине

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Еврокомиссия направит до 12,5 млн евро на развитие гражданского общества на Украине

Киев, 19 июня. Еврокомиссия (ЕК) планирует направить до 12,5 миллиона евро на укрепление гражданского общества на Украине. Об этом говорится в описании соответствующего тендера, объявленного ЕК.

«Глобальная цель данного конкурса проектов  — стимулировать роль и возможности гражданского общества (включая организации, работающие в сфере культуры) для улучшения ситуации в области управления, прав человека и культурного развития на Украине», — приводит выдержку из документа RT.

Работа в рамках проекта будет вестись по нескольким направлениям, одно из которых — продвижение устойчивого развития и «улучшенного природопользования» в рамках Европейского зеленого курса на Украине. Кроме того, лица, прошедшие конкурсный отбор, будут вести деятельность, направленную на усиление влияния независимых СМИ, проведение журналистских расследований и продвижение принципов реформы государственного управления. Участниками конкурса могут стать НКО и организации гражданского общества, которые были учреждены на Украине.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается выделить около 16 миллионов евро на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах. Средства намеревались направить на информационные кампании.

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Источник: RT
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