Названы самые доступные туристические направления в РФ в июле

Москва, 19 июня. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России дешевле всего будет поехать в июле этого года.

Подчеркивается, что для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелеты из всех российских городов, а также средняя минимальная стоимость размещения в отелях в июле текущего года.

В рейтинге OneTwoTrip оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. Отмечается, что цены на авиабилеты в эти города составляют от 850 до 1400 рублей. Ночь в трехзвездочном отеле обойдется от 850 до 1800 рублей.

Эксперты также отмечают, что вполне бюджетной окажется и поездка на курорты. Например, авиабилет в Минеральные Воды обойдется всего 1070 рублей. В OneTwoTrip отмечают, что во многих регионах уже смягчают ограничительные меры, поэтому 14-дневную изоляцию отбывать не придется.

«Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путевке. С 1 июля откроет курортный сезон и Крым», — сообщает глава пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отмечал, что международный туризм может возобновиться в III квартале текущего года. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с другими государствами по возобновлению туризма. На данный момент границы открыты только внутри ЕС, внешние границы начнут постепенно открывать с 1 июля.