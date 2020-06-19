Дерматологи объяснили, кому загар может стоить здоровья

Москва, 19 июня. Недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце также опасно и противопоказано для некоторых людей. Специалисты в беседе с ТАСС рассказали, как не навредить себе на солнце.

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова говорит, что «врачи не против загара, а очень за».

«Это природный фактор, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту», — объясняет дерматолог.

Она отмечает, что если вы целые выходные проводите на солнце, то каждые два часа необходимо наносить средство с максимальным SPF (Sun Protection Factor, фактор защиты от солнца. — Прим. ФАН). По ее словам, люди со светлой кожи не должны расставаться с максимальной защитой в летний период.

Галлямова напомнила, что с 11.00 до 16.00 солнечные лучи падают на землю под прямым углом, поэтому в это время лучше находиться в тени.

По ее словам, пациенты с фотодерматозом или фотодерматитом должны категорически избегать прямых солнечных лучей. Иначе это грозит появлением волдырей на коже. Отмечается, что фотохимический дерматит может возникать из-за приема некоторых медикаментов и антибиотиков.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок говорит, что люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок входят в группу риска по развитию рака кожи и меланомы. Также он призвал не засыпать под солнцем, так как помимо чрезмерного загара это грозит тепловым ударом, обезвоживанием, нарушением кровообращения и кровоснабжения мозга.

Ранее главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн отмечал, что для своевременного выявления рака кожи, особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом возрасте. Среди признаков злокачественного характера родинки: стремительный рост, изменение цвета и поверхности, появление зуда, боли и других неприятных ощущений. Он подчеркивает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания.