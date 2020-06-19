Россияне на самоизоляции пристрастились к кальяну

Москва, 19 июня. Результаты исследований, проведенных оператором фискальных данных «Платформа ОФД» показывают, что продажи кальянного табака в России в апреле текущего года выросли на 66% по сравнению с зафиксированными годом ранее показателями.

Как пишет РИА Новости, аналитики изучили данные по продажам табачной продукции за май и апрель 2020-го и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

«Средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, что на 13% ниже, чем за тот же период 2019 года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с показателем прошлого года», — говорится в результатах исследования.

При этом в целом за первый квартал текущего года объем продаж кальянного табака превышал прошлогодние показатели на 39%.

Результаты того же исследования свидетельствуют, что жители России в период пандемии стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам.

«Средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля, это на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года (покупали больше недорогих марок, чем в прошлом году)», — говорят аналитики.

Объем продаж сигарет в мае в денежном выражении превысил уровень прошлого года на один процент. В апреле рост составил два процента по отношению к аналогичному периоду 2019-го, а в целом за первый квартал продажи выросли на 10%.