Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest. Также глава государства дал оценку событиям, предшествовавшим войне. В частности, российский лидер высказался o пакте Молотовa-Риббентропa, по которому в состав СССР в 1939 году вошли три прибалтийские республики. Путин подчеркнул, что этот документ соответствовал международному и государственному праву того времени. Президент также напомнил, что другие государства предпочитают забыть о соглашениях, на которых «стояли подписи нацистов и западных политиков, не давать правовую или политическую оценку такому сотрудничеству».
Трамп назвал условие поражения на выборах
Президент США заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
«Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские», — сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Times.
По мнению Дональда Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других. Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре этого года. По данным последних опросов, Байден опережает Трампа более чем на десять процентов.
Умер бывший глава Чувашии
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил врио руководителя региона Олег Николаев. В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. В январе 2020 года Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник заставил подпрыгивать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин. После его исключили из партии «Единая Россия», а президент уволил Игнатьева в связи с утратой доверия.
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера.
«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — написал Дуров на своем канале в Telegram.
Он также подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным. Напомним, Роскомнадзор в четверг снял требования по ограничению к Telegram.