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9:16 19 Июня 2020

Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

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Путин написал статью о Второй мировой войне

Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest. Также глава государства дал оценку событиям, предшествовавшим войне. В частности, российский лидер высказался o пакте Молотовa-Риббентропa, по которому в состав СССР в 1939 году вошли три прибалтийские республики. Путин подчеркнул, что этот документ соответствовал международному и государственному праву того времени. Президент также напомнил, что другие государства предпочитают забыть о соглашениях, на которых «стояли подписи нацистов и западных политиков, не давать правовую или политическую оценку такому сотрудничеству».

Трамп назвал условие поражения на выборах

Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Президент США заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 
«Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские», — сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Times.
По мнению Дональда Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других. Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре этого года. По данным последних опросов, Байден опережает Трампа более чем на десять процентов.

Умер бывший глава Чувашии

Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил врио руководителя региона Олег Николаев. В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. В январе 2020 года Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Он обратился к сотрудникам СМИ с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник заставил подпрыгивать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин. После его исключили из партии «Единая Россия», а президент уволил Игнатьева в связи с утратой доверия.

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера.
«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — написал Дуров на своем канале в Telegram.
Он также подчеркнул, что принцип сохранности личных данных остается неизменным. Напомним, Роскомнадзор в четверг снял требования по ограничению к Telegram.

 

 

 