Путин написал статью о Второй мировой войне. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest. Также глава государства дал оценку событиям, предшествовавшим войне. В частности, российский лидер высказался o пакте Молотовa-Риббентропa, по которому в состав СССР в 1939 году вошли три прибалтийские республики. Путин подчеркнул, что этот документ соответствовал международному и государственному праву того времени. Президент также напомнил, что другие государства предпочитают забыть о соглашениях, на которых «стояли подписи нацистов и западных политиков, не давать правовую или политическую оценку такому сотрудничеству».

Трамп назвал условие поражения на выборах

Президент США заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.

«Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские», — сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Times.

По мнению Дональда Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других. Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре этого года. По данным последних опросов, Байден опережает Трампа более чем на десять процентов.