Домогаров объяснил, почему поддержал Ефремова

Пост был не о трагедии Артиста Ефремова- СУДЬБУ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ СУД И ПРИГОВОР КОТОРЫЙ ОН САМ СЕБЕ ВЫНЕС СТРАШНЕЕ ТОГО, КОТОРЫЙ ВЫНЕСЕТ СУД( мб сужу по себе) ГОСПОДИ НЕ ДАЙ БОГ! Речь в этих страшных посланиях от вас «люди», не о нас тараканах богемы и творческой тусовки- КАК ТОЛЬКО ВЫ НАС НЕ ОБЗЫВАЛИ! Наконец то весь яд, который копили «люди» - от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно- отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -... мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли - упырь, подонок, алкашная тварь - ГОСПОДИ ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ. Тете которая пишет с Алтая и требует казни - вернётся страшно. Поверьте мне! ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ! МИХАИЛ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ! Но не ваше!

A post shared by Александр Домогаров (@domogarov.aleksandr) on Jun 18, 2020 at 2:32am PDT