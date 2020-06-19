Домогаров объяснил, почему поддержал Ефремова

Москва, 19 июня. Актер Александр Домогаров объяснил, почему выступил в поддержку Михаила Ефремова, ставшего фигурантом смертельного ДТП в центре Москвы. Соответствующую запись он разместил у себя в Instagram.
Ранее Домогаров поддержал Ефремова, обвинив критиков актера в том, что те «топчутся на крови». Он также отметил, что из-за этой ситуации потерял желание выступать перед зрителями.
Как отмечает Домогаров, его пост был посвящен не «трагедии артиста Ефремова», а «страшным посланиям от людей», которые «от зависти копили яд». Актер уличил критиков Ефремова в «жестокости, ненависти и желании растоптать его в пыль».
«Господи, люди, остановитесь... Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — пишет Домогаров.
Пост был не о трагедии Артиста Ефремова- СУДЬБУ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ СУД И ПРИГОВОР КОТОРЫЙ ОН САМ СЕБЕ ВЫНЕС СТРАШНЕЕ ТОГО, КОТОРЫЙ ВЫНЕСЕТ СУД( мб сужу по себе) ГОСПОДИ НЕ ДАЙ БОГ! Речь в этих страшных посланиях от вас «люди», не о нас тараканах богемы и творческой тусовки- КАК ТОЛЬКО ВЫ НАС НЕ ОБЗЫВАЛИ! Наконец то весь яд, который копили «люди» - от зависти ( что я так не могу), от всего что им не доступно- отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут -... мы же за правое дело! Так ему и надо. Как его только не называли - упырь, подонок, алкашная тварь - ГОСПОДИ ЛЮДИ ОСТАНОВИТЕСЬ. Тете которая пишет с Алтая и требует казни - вернётся страшно. Поверьте мне! ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ! МИХАИЛ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ! Но не ваше!
Напомним, что Михаил Ефремов стал фигурантом резонансного ДТП, в котором погиб человек. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-грузовик, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в крови актера были следы наркотических веществ — марихуаны и кокаина. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее член комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что Ефремов должен понести наказание в строгом соответствии с законом.