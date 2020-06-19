Домогаров объяснил, почему поддержал Ефремова

Москва, 19 июня. Актер Александр Домогаров объяснил, почему выступил в поддержку Михаила Ефремова, ставшего фигурантом смертельного ДТП в центре Москвы. Соответствующую запись он разместил у себя в Instagram.

Ранее Домогаров поддержал Ефремова, обвинив критиков актера в том, что те «топчутся на крови». Он также отметил, что из-за этой ситуации потерял желание выступать перед зрителями.

Как отмечает Домогаров, его пост был посвящен не «трагедии артиста Ефремова», а «страшным посланиям от людей», которые «от зависти копили яд». Актер уличил критиков Ефремова в «жестокости, ненависти и желании растоптать его в пыль».

«Господи, люди, остановитесь... Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — пишет Домогаров.

Напомним, что Михаил Ефремов стал фигурантом резонансного ДТП, в котором погиб человек. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-грузовик, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в крови актера были следы наркотических веществ — марихуаны и кокаина. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее член комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что Ефремов должен понести наказание в строгом соответствии с законом.