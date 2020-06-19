Актриса Дроздова рассказала об обстоятельствах смерти матери Дмитрия Певцова

Москва, 19 июня. Актриса Ольга Дроздова рассказала подробности о смерти матери своего мужа Дмитрия Певцова. Женщина не дожила всего 20 дней до своего 92-летия.

Напомним, что мать Дмитрия Певцова Ноэми Семеновна Роберт скончалась 9 июня. Актер тайно похоронил родительницу и сообщил о ее смерти лишь спустя неделю. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище.

«Ноэми Семеновна была спортивным врачом, академиком… Она тихонько и хорошо, счастливая ушла в кругу семьи от старости. Без всяких вирусов. Ничем таким не страдала. Это случилось не в больнице, а дома, и мы все были рядом с ней», — говорит Дроздова.

По ее словам, мать Певцова успела со всеми попрощаться перед смертью. Последние годы женщина жила в доме сына, окружившего ее заботой и вниманием. Актриса говорит, что Певцов буквально пылинки сдувал с любимой матери.

Дроздова отметила, что ее свекровь была рьяной атеисткой, но незадолго до ухода из жизни решила принять православие.

На днях Певцов опубликовал в Instagram видео, посвященное своей матери. В посте он рассказал о жизни и характере родительницы. В ролике демонстрируются ее детские и взрослые фотографии. Среди прочего, актер показал фотографию, где его мать снята с внуком Певцова Елисеем его супругой Ольгой Дроздовой.