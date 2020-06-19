В Британии предрекли Белоруссии «бархатную революцию»

Лондон, 19 июня. Британская газета The Independent сравнила происходящее в Белоруссии с ситуацией на Украине в 2014 году.

Издание утверждает, что действующий белорусский президент не имеет шансов одержать победу на предстоящих выборах главы государства и предупреждает о предстоящей в Минске «бархатной революции».

«Сейчас, как и тогда, в 2014 году, наблюдая за тем, что происходит в белорусских городах, я уверен, что у Лукашенко нет никаких шансов победить на выборах, запланированных на конец лета», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что еще в начале года сильные позиции Лукашенко не подвергались сомнению. Автор называет его «яростным защитником белорусского суверенитета и противником экономической интеграции с Россией». Между тем, за последние несколько месяцев ситуация изменилась, это связано с появлением двух кандидатов — Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, у которых якобы «много сторонников». В случае попытки «исключения» их из предвыборной гонки, считает The Independent, ситуация обернется массовыми протестами.

«Как исключение этих двух претендентов, так и «победа» над ними Лукашенко в августе почти наверняка закончатся очередной «бархатной революцией», — говорится в статье.

В случае такого исхода автор предрекает Белоруссии рост напряженности в отношениях с Москвой, для которой поражение Лукашенко якобы станет «большим ударом».

«Лукашенко — это Белоруссия, и провал его в предвыборной гонке будет настороженно воспринят Москвой», — пишет The Independent.

В заключение говорится, что 2020 год может стать в Восточной Европе «годом Белоруссии», так же как 2014 год стал «годом Украины».