Диетолог объяснил, как избавиться от лишнего веса после самоизоляции

Москва, 19 июня. Период самоизоляции для многих обернулся набором лишних килограммов. Глава Национального центра здорового питания Олег Медведев в беседе с «Российской газетой» отметил, что после возвращения к привычному ритму жизни, вес многих людей вернется к «докарантинным» показателям.

«Полагаю, что возвращение к привычной жизни и обычному распорядку дня приведет к нормализации веса. В условиях изоляции человек ограничен в сенсорных воздействиях, которые отвлекали бы его от частого потребления еды», — говорит специалист.

Медведев рекомендует россиянам после выхода из самоизоляции питаться едой, которая укрепляет организм. Диетолог отмечает полезные свойства шпината, помидоров, огурцов, брокколи и авокадо.

Он не советует бросаться в крайности и изнурять себя диетами. По его словам, лучше придерживаться сбалансированного питания, уменьшить в рационе долю красного мяса, а также добавить больше продуктов из средиземноморской культуры: йогурты, орехи, овощи, фрукты и сыр.

Ранее британские диетологи из центра Cambridge Weight Plan дали советы, как сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. Чтобы быстро вернуться в форму, диетологи советуют в первую очередь перестать заказывать еду и полуфабрикаты в ресторанах, а готовить самостоятельно. Британские специалисты также рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты.