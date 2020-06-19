Посольство РФ в США призвало конгрессменов отказаться от «страшилок» о России

Вашингтон, 19 июня. Посольство РФ в США призвало членов американского конгресса отказаться от «страшилок» о «российской угрозе».

Ранее член Демократической партии, конгрессмен Роберт Менендес представил в сенате законопроект о запрете вывода американских войск из Европы. Аналогичный проект в палате представителей выдвинула на рассмотрении его соратница по партии Элиот Энгел. Комментируя действия законодателей, российские дипломаты призвали их к сдержанности.

«Мы призываем законодателей США проявить сдержанность в эмоциях и оценках. Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», — сказано в обращении дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что на территории Европы размещено 180 американских ядерных бомб. Отметим, что по результатам опроса, проведенного в 2006 году по заказу «Гринпис», около 60% жителей Германии, Бельгии, Италии и Голландии, на территории которых размещено принадлежащее США ядерное оружие, не знают об этом.

Представленный демократами законопроект запрещает выделение средств на вывод американских войск из Европы. Авторы объясняют это тем, что армия США якобы помогает Вашингтону и его европейским союзникам противостоять «угрозе», исходящей от России, КНДР и Ирана.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен сократить воинский контингент в Германии. Президент указал, что Берлин «нечестно» обращается в Вашингтоном в торговле и допустил «просрочку» платежей в бюджет НАТО. Кроме того, Трамп обвинил Германию в покупке российского газа.