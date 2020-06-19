Трамп объяснил, почему может проиграть на выборах

Вашингтон, 19 июня. Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post предположил, из-за чего может проиграть на запланированных на ноябрь выборах главы государства.

По мнению Трампа, его проигрыш возможен из-за голосования по почте, на котором настаивают его оппоненты из Демократической партии.

«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что демократы обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые штаты, в основном в республиканские штаты», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что проведенное таким образом голосование может привести к нарушениям закона, которые обеспечат его поражение. Ранее он неоднократно высказывался против такой организации выборов, но оно может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии коронавируса нового типа.

Говоря о своем сопернике Джозефе Байдене, американский лидер выразил мнение, что он «слабее», чем экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая участвовала в президентской гонке в 2016 году.

«Он слабее, но машина [Демократическая партия — Прим. ФАН] сильнее, потому что они в отчаянии», — добавил Трамп.

По данным опроса, проведенного недавно порталом Real Clear Politics, Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей в среднем на 8,5%.

Действующий президент США получил необходимое для выдвижения кандидатом число голосов делегатов от республиканцев на съезде партии. Выборы главы Соединенных Штатов должны состояться 3 ноября 2020 года.

Как пишут «Известия», в начале июня Трамп обсудил со своими советниками возможные способы повышения своего избирательного рейтинга.