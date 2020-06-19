Помпео назвал Болтона предателем

Вашингтон, 19 июня. Госсекретарь США Майк Помпео назвал бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона «предателем», а его книгу о Белом доме «лживой».

«И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — сказано в письменном заявлении госсекретаря США.

Помпео говорит, что не читал книгу, но судя по опубликованным отрывкам, «Болтон распространяет лживые утверждения, натянутую полуправду и прямые измышления».

«Нашим друзьям по всему миру, хочу сказать: вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра», — резюмировал госсекретарь.

Напомним, что 19 июня суд рассмотрит требование Министерства юстиции США приостановить выход книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, публикацию которых экс-советник Трампа не согласовал с властями. Отмечается, что книга уже отпечатана и разошлась, но еще официально не поступила в продажу.

В одном из опубликованных отрывков мемуаров Болтона говорится, что Дональд Трамп во время встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном больше заботился о позировании для фото, чем непосредственно о переговорах. По словам Болтона, «никакого внимания не уделялось тому, как такие встречи влияют на переговорную позицию США».