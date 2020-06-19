Лолита рассказала, как «получала люлей» от Пугачевой

Москва, 19 июня. Лолита Милявская рассказала о критике со стороны Аллы Пугачевой. Как признается певица, изначально она восприняла жесткий характер Примадонны «в штыки».

«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна. Хвалить? Она меня никогда не хвалила», — говорит Милявская.

По ее словам, сейчас она слышит от нее добрые слова. Как подчеркивает Лолита, каждая похвала от Пугачевой — «на вес золота».

«Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю — вот от кого я научилась», — отмечает певица.

Поклонников Лолиты подкупает ее смелость и искренность. Например, она без стеснения выступала в обтягивающем наряде, подчеркивающем недостатки ее фигуры. Певица говорит, что не видит ничего страшного в старении и лишнем весе.

«За год я сузилась, и это закономерно. Никаких диет. Самое главное — избавление от всего ненужного, в том числе людей. Потому что все они носят характер раздражителей», — рассказывает звезда, намекая на свой развод с тренером Дмитрием Ивановым.

Ранее Лолита показала поклонникам новый образ, который изумительно подчеркивает ее стройную фигуру. Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном коротком облегающем платье с глубоким декольте. Образ дополняли колготки и красные туфли на высоких каблуках.