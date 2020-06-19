Один боец ВСУ погиб, несколько ранены из-за халатности при обращении с боеприпасами

Донецк, 19 июня. Один украинский военнослужащий погиб и еще несколько силовиков находятся в тяжелом состоянии из-за халатности при обращении с комплектом боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Никитин подчеркнул, что халатность и неумелое обращение с оружием ведет к беспорядочным обстрелам Донбасса, ради сокрытия инцидента от командования.

«Вчера военные преступники Украины произвели обстрел населенного пункта Коминтерново из 120 мм минометов, целью которого было нанести ущерб мирным гражданам и обвинить подразделения НМ ДНР в провокации, а также скрыть свою халатность, в результате которой сдетонировал комплект боеприпасов в районе населенного пункта Талаковка», — информирует представитель народной милиции ДНР.

Он отмечает, что в результате инцидента погиб старший солдат Д. Шаповал. Пострадали солдаты В. Ситник, С. Криворученко, А. Гришин, а также старший сержант С. Белозеров. По данным Никитина, пострадавших ВСУшников отправили в военный госпиталь в Мариуполе. Как сообщают в Народной милиции ДНР, инцидент произошел в результате нарушения норм безопасности при разгрузке боеприпасов.

Ранее Олег Никитин информировал, что украинские силовики готовят провокации для обвинения Донецка в нарушениях перемирия. По его данным, бойцы ВСУ намеревались обстрелять подконтрольный Киеву населенный пункт в Донбассе, чтобы обвинить ДНР в нарушении перемирия.