В ООН согласились с критикой Путина в адрес организации

Нью-Йорк, 19 июня. Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен с мнением президента России Владимира Путина о том, что работа международной структуры не так эффективна из-за существующих разногласий между государствами.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря Фархана Хака, который прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне, опубликованную в журнале The National Interest.

«Генсек в недавних заявлениях, в частности на пресс-конференции около месяца назад, четко высказался о том, что система ООН не так эффективна, как могла бы быть», — сообщил Хак.

По мнению Гутерриша, низкая эффективность связана с отсутствием единой позиции стран, входящих в том числе в Совет Безопасности ООН. Ранее генсек поддержал инициативу Путина, предложившего провести саммит пяти государств — постоянных членов Совбеза.

В опубликованной накануне статье российский лидер отметил, что ООН продолжает выполнять свои функции по обеспечению международной безопасности в плане предотвращения глобальных конфликтов, но выстроенная после Второй мировой войны система могла бы работать более эффективно. Президент РФ также выступил против попыток отнять у постоянных членов Совета Безопасности ООН право вето.

Как пишут «Известия», авторская статья Путина носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В данном материале, отмечает The National Interest, автор предлагает «всестороннюю оценку наследия» самого страшного глобального конфликта в истории человечества.