Трамп подумает над снятием грифа секретности с материалов о НЛО

Вашингтон, 19 июня. Президент США Дональд Трамп пообещал обдумать вопрос снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и так называемом «розуэлльском инциденте».

В приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему, президент США сказал, что многие спрашивает его о НЛО.

«Миллионы человек хотят отправиться туда (в Розуэлл. — прим. ФАН) и посмотреть. Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно», — говорит Трамп.

Сын Трампа спросил отца, готов ли тот рассекретить материалы о НЛО и «розуэлльском инциденте».

«Я должен подумать над этим», — ответил глава государства.

Так называемый «розуэлльский инцидент» произошел в июле 1947 года. Вблизи Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США «Могул». Американская армия скрыла происхождение обломков, что спровоцировало появление ряда конспирологических теорий. В частности, об инопланетном происхождении «неопознанного объекта».

Напомним, что в конце апреля Министерство обороны США опубликовало видеозаписи, на которых запечатлены «воздушные явления», классифицированные, как «неопознанные». Кадры были сделаны экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Руководство ВМС США признало их подлинность. Российский астроном и популяризатор науки, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе выразил уверенность, что камеры Пентагона действительно зафиксировали НЛО.