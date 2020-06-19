Россия готова начать экспорт антисептиков и дезинфекторов в США

Москва, 19 июня. Более 20 российских производителей готовы экспортировать до 200 млн медицинских масок в месяц. Также российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран, сообщили в Минпромторге РФ.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, сейчас в экспорте заинтересованы более 20 российских производителей. Они готовы поставлять порядка 200 млн медицинских масок в месяц. Кроме того, отечественные компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.

Потенциально компании готовы к экспорту до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств.

В Минпромторге добавили, что готовы содействовать производителям в получении сертификатов, необходимых для выхода на новые рынки.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил предназначение медицинских масок и перчаток. Как отмечает специалист, носить перчатки во время пандемии коронавируса необходимо для того, чтобы предохранить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и нанесения санитайзеров. Мясников подчеркнул, что перчатки нужно постоянно менять или обрабатывать антисептиком, так как они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.

Также доктор напомнил, что медицинские маски не могут защитить от инфицирования коронавируса. Они снижают риск распространения вируса уже зараженными людьми. По словам Мясникова, самая эффективная мера профилактики коронавируса — соблюдение социальной дистанции.