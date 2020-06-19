Памела Андерсон сфотографировалась полностью голой

Москва, 19 июня. Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной рекламной фотосессии в 52 года.

Фото знаменитой модели 90-х опубликовало британское издание The Sun. На снимках полностью обнаженная Андерсон лежит на простыне в окружении цветов, она прикрывает руками свое тело, а ее спина усеяна лепестками роз.

Издание уточняет, что фотомодель выступает против жестокого убийства животных, поэтому решила принять участие в рекламной кампании бренда, производящего модные сумки люксового класса из переработанных отходов и искусственной кожи. Отмечается, что производитель сумок имеет сертификат PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

Памела Андерсон родилась в США в 1967 году в сравнительно бедной семье. После окончания школы она устроилась преподавателем физкультуры. На одном из футбольных матчей видеооператор, ведущий съемку, показал крупный план будущей актрисы, после чего ей предложили рекламный контракт. В 1989 году модель впервые попала на обложку Playboy.

Всемирную известность Андерсон принесло участие в съемках сериала «Спасатели Малибу», после которого ее начали называть одним из главных секс-символов США. Актрису по праву можно назвать «основоположницей» интернет-скандалов. В 1995 году, когда доступ во всемирную сеть для большинства был еще в диковинку, в Интернете появилось видео сексуального характера с Андерсон и ее мужем, рок-музыкантом Томми Ли, после чего пара подала в суд.

На протяжении многих лет модель пропагандирует вегетарианство, борется за права животных и занимается благотворительностью.