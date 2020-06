Памела Андерсон сфотографировалась полностью голой

Москва, 19 июня. Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной рекламной фотосессии в 52 года.

Фото знаменитой модели 90-х опубликовало британское издание The Sun. На снимках полностью обнаженная Андерсон лежит на простыне в окружении цветов, она прикрывает руками свое тело, а ее спина усеяна лепестками роз.

Sexual pictures sell for products and animal welfare. Even at 52 Pamela Anderson poses on behalf of Veganism and product. #veganproducts #veganfortheanimals #govegan #vegan #vegangood #veganhealthy #veganlifestyle #veganlifehttps://t.co/It3zKzQJWn