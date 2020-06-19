Российских работодателей могут обязать поощрять сотрудников

Москва, 19 июня. Работодателей в России предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию РФ.

Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, в законодательстве должна появиться норма, обязывающая работодателей создавать формы стимулирования трудящихся.

По мнению парламентария, подобными стимулами могут стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения.

В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе скептически, выразив мнение, что начинать необходимо с повышения МРОТа, а поощрения — вопрос этики работодателей.

В частности, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что обязать работодателя давать такие поощрения сотрудникам будет трудно. По его словам, «это больше вопросы моральной трудовой этики».

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет проходить электронное голосование.