Доктор Мясников объяснил, как распознать неквалифицированного врача

Москва, 19 июня. Доктор и телеведущий Александр Мясников дал несколько рекомендаций, которые помогут отличить хорошего медика от плохого. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram.

Мясников отмечает, что уровень квалификации врача должен вызывать вопросы, если тот объясняет все проблемы со здоровьем наличием паразитов, лечит гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, или же сразу назначит антибиотики при температуре менее 38 градусов, ознобе, чихании и ломоте в теле.

По мнению специалиста, стоит насторожиться, если ваш лечащий врач назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или порекомендует принимать «полезные бактерии».

Доктор Мясников говорит, что не стоит доверять медикам, назначающим пожилым людям с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин, а также тем, кто посоветует «почистить печень и назначит гепатопротекторы» или «восстанавливать хрящ поеданием холодца». Он также отмечает, что компетентный специалист не будет назначать беременной женщине поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода.

Недавно Александр Мясников заявлял, что многие пациенты «слепо губят печень», пытаясь защитить и вылечить ее с помощью гепатопротекторов и чисток. По его словам, оба метода являются очень опасными. Их нельзя применять в самолечении, не проконсультировавшись со специалистом.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита. Новый метод лечения основан на использовании вирусов.