Установлена причина смерти экс-главы Чувашии

Москва, 19 июня. Заместитель главного врача Национального медицинского центра имени Алмазова в Петербурге Раиса Конашкова назвала причину смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Как сообщает ТАСС, Конашкова рассказала, что бывший губернатор скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Она сообщила, что политик неоднократно обращался за медицинской помощью в прошлом году, а в феврале 2020 года был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«После обширного инфаркта у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — заявила врач.

Конашкова отметила, что в последний раз Игнатьев попал в центр имени Алмазова в мае, для спасения его жизни применялись лучшие препараты и высокотехнологичная медицинская помощь.

Бывший глава Чувашии умер накануне в больнице на 59-м году жизни. По данным СМИ, у него была выявлена коронавирусная инфекция. Игнатьев занимал пост главы Республики Чувашия с 2010 по 2020 год. 29 января указом президента России Владимира Путина он был уволен в связи с утратой доверия.

Ранее он оказывался в центре скандалов из-за своих высказываний и поступков. Сначала Игнатьев призвал журналистов регион «мочить» коллег, критикующих власть, но позже извинился за сказанное. Также в Сети было опубликовано видео, на котором губернатор заставляет офицера МЧС «прыгать» за ключами от новой пожарной машины.

Как пишут «Известия», комментируя решение об увольнении Игнатьева, Путин подчеркнул, что у бывшего губернатора отсутствует чувство уважения к людям, необходимое для чиновника любого уровня.