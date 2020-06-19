Россияне начали покупать более дешевые сигареты во время пандемии

Москва, 19 июня. Во время пандемии коронавируса жители России стали покупать более дешевые сигареты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак».

Результаты исследования показали, что средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля.

«Средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля, это на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года (покупали больше недорогих марок, чем в прошлом году)», — говорится в исследовании.

При этом в денежном выражении объем продаж вырос на 1%. Основываясь на полученных данных, специалисты пришли к выводу, что россияне начали стали покупать более дешевые марки сигарет.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин заявлял, что бутылка воды способна помочь человеку побороть желание курить. Как пояснил специалист, это займет руки курильщика и даст ему возможность отвлечься от пагубной привычки. Кроме того, вода способна вымыть из организма ядовитые вещества, содержащиеся в сигаретах.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный отмечал, что число курильщиков после пандемии коронавируса может сократиться, поскольку для некоторых страх перед болезнью окажется сильнее вредной привычки.