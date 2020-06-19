Четыре человека сгорели в частном доме в Удмуртии

Ижевск, 19 июня. Крупный пожар в частном доме произошел в удмуртской деревне Усть-Сарапулка, сообщает «РЕН ТВ».

Происшествие случилось на Камской улице. Очевидцы заметили пламя незадолго до полуночи по местному времени. Вскоре к месту прибыли спасатели. Сообщается, что в доме были обнаружены тела четырех человек.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади в 60 кв. метров, а затем и полностью потушить. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно, что два человека погибли во время пожара в тульской квартире. Возгорание произошло по адресу ул. Металлургов. Одна из квартир выгорела полностью, в другой закоптились потолок и стены. Двое жильцов дома погибли.