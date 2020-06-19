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После ДТП с Ефремовым Собянину предложили установить отбойники на Садовом кольце

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После ДТП с Ефремовым Собянину предложили установить отбойники на Садовом кольце

Москва, 19 июня. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев после устроенной актером Михаилом Ефремовым смертельной аварии предложил мэру Москвы Сергею Собянину установить на опасных участках Садового кольца и других столичных дорог отбойники.

Как сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть копия письма депутата градоначальнику, Свищев обращает внимание на успешную реализацию многих решений в области безопасности на улицах Москвы. Ежегодно, указывает он, Центр организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией выполняют ряд задач по ликвидации аварийно-опасных участков.

«Вместе с тем в связи с произошедшей автоаварией 8 июня на Садовом кольце, вызванной выездом легкового автотранспортного средства на полосу встречного движения и повлекшей гибель одного из участников ДТП, прошу рассмотреть возможность отбойников либо строительства разделительной полосы с озеленением на опасных участках Садового кольца и в аналогичных местах», — пишет Свищев.

После ДТП с Ефремовым Собянину предложили установить отбойники на Садовом кольце

Депутат отмечает, что за период с 2009 по 2019 год число аварий, связанных с выездом на «встречку», остается существенным и превышает 12,4 тысячи случаев в год.

«У подобных происшествий, как правило, повышенная тяжесть последствий. Существует необходимость принятия дополнительных мер по снижению аварийности. Прошу вас, уважаемый Сергей Семенович, высказать позицию городской администрации касательно предложения», — говорится в письме.

После ДТП с Ефремовым Собянину предложили установить отбойники на Садовом кольце

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа.

Ранее член комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что Ефремов должен понести наказание в строгом соответствии с законом.

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Источник: РИА Новости
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