Facebook и Twitter не обнаружили иностранного вмешательства в американские протесты

Вашингтон, 19 июня. Facebook и Twitter не обнаружили признаков иностранного вмешательства в протесты в США. Об этом сообщили представители этих социальных сетей в ходе слушаний в комитете палаты представителей по разведке.

До этого генеральный прокурор США Уильям Барр заявлял об «иностранном вмешательстве» в протесты в США, при этом не предоставив никаких доказательств.

Представитель Facebook говорит, что были зафиксированы действия мошенников, которые пытались спекулировать на теме протестов, чтобы продавать несуществующие футболки. Однако признаков иностранного вмешательства выявлено не было.

«Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов», — говорит руководитель отдела по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейшер.

Он подчеркнул, что компания постоянно отслеживает подобное поведение в профилактических целях и делится полученной информацией с комитетом.

Глава отдела по стратегии публичной политики Twitter Ник Пиклс отметил, что его социальная сеть не обнаружила «скоординированных иностранных усилий», имеющих отношение к протестам или выборам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Генпрокуратуры США о якобы иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.