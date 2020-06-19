Порошенко на заседании суда сел на место прокурора

Киев, 19 июня. На заседании суда бывший президент Украины сел на место, где обычно располагаются обвинители, а не подследственные. Прокурорам пришлось занять места, где традиционно рассаживают обвиняемых.

В четверг бывший украинский лидер прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе, побудившем действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.

Как сообщает «Страна.UA», при рассадке в зале судебных заседаний Печерского суда обычно обвиняемые садятся на местах возле «аквариума», в котором держат подстражных.

«Это правило незыблемо — защита всегда рядом с клеткой или аквариумом, а вот прокуроры обычно сидят на противоположной стороне возле секретаря судебных заседаний», — подчеркивает издание.

Однако Порошенко, войдя в зал, занял место прокуроров и сидел со своими адвокатами возле секретарей судебных заседаний. Прокурорам, которым не досталось места, пришлось расположиться на местах, где обычно сидят обвиняемые, не содержащиеся под стражей.

Издание полагает, что обвинители не стали обращать внимание на ситуацию, поскольку не хотели устраивать скандал. Однако и не исключает, что подобным поступков Порошенко с адвокатами хотел продемонстрировать свое доминирующее положение.

Напомним, в отношении Порошенко на Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ, и при подписании Минских соглашений.

В четверг на митинге своих сторонников он сообщил, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело: «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины».