The Times констатировало неготовность Facebook бороться с фейками

Вашингтон, 19 июня. Несмотря на давление со стороны общественности, Facebook не достиг прогресса в борьбе с распространением фейковых новостей на фоне приближения президентских выборов в США, пишет The Times.

Как говорится в материале, политики до сих пор могут публиковать в Сети все что захочется, в том числе заведомо ложные заявления. Отмечается, что суть рекомендаций корпорации пользователям заключается в позиции «не нравится — не смотрите».

Согласно мнению американского издания, Facebook хочет иметь после выборов возможность заявить общественности и судебным органа о том, что компания сделала якобы все возможное для недопущения дезинформации. The Times отмечает, что относительно успешная деятельность Facebook по противодействию вмешательству в другие выборные кампании это одно, но фейковые новости до сих пор изобилуют на просторах соцсети.

Отмечается, что кандидат в президенты Джо Байден призвал компанию проверять всю политическую рекламу за 2 недели до выборов. Но компания не будет соответствовать данным требованиям. The Times пишет, что Facebook постоянно заявляет о необходимости свободы слова, а также предпочитает, чтобы его рассматривали исключительно в качестве издателя. Исходя из этого, фейковые новости в социальной сети по-прежнему могут беспрепятственно распространяться.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что американская компания Facebook должна соблюдать российское законодательство. Милонов подтвердил, что соцсеть действительно использует двойные стандарты при модерировании. По его мнению, Facebook вел бы себя по-другому, если бы столкнулся с адекватной реакцией со стороны РФ.