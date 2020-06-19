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Эксперт рассказал, как не нужно заряжать смартфон

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Эксперт рассказал, как не нужно заряжать смартфон

Москва, 19 июня. Чтобы продлить жизнь телефона, не стоит его заряжать в машине от прикуривателя и при попадании прямых солнечных лучей, заявил старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.

В беседе с агентством «Прайм» Зеленый предостерег пользователей от зарядки телефонов от прикуривателя. Особенно если провода некачественные — скачки давления могут привести к тому, что смартфон получит слишком много энергии и сломается.

«Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится», — предупредил он.

Эксперт также предупреждает, что не стоит заряжать гаджеты на солнце, поскольку в это время телефон получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.

Эксперт рассказал, как не нужно заряжать смартфон

Ранее эксперты сообщали, что производители рекомендуют не доводить телефон до полной разрядки, сохраняя заряд не ниже 20–30%. Чтобы продлить срок эксплуатации гаджета, также не стоит доводить телефон до полной зарядки, поскольку это является причиной быстрого износа аккумулятора. 

Аккумулятор прослужит в два раза дольше, если поддерживать заряд мобильного телефона в диапазоне 30–80%. Следить за этим помогут специальные утилиты, которые автоматически останавливают заряд на указанном пользователем значении.

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Источник: Прайм
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