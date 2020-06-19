Эксперт рассказал, как не нужно заряжать смартфон

Москва, 19 июня. Чтобы продлить жизнь телефона, не стоит его заряжать в машине от прикуривателя и при попадании прямых солнечных лучей, заявил старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.

В беседе с агентством «Прайм» Зеленый предостерег пользователей от зарядки телефонов от прикуривателя. Особенно если провода некачественные — скачки давления могут привести к тому, что смартфон получит слишком много энергии и сломается.

«Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится», — предупредил он.

Эксперт также предупреждает, что не стоит заряжать гаджеты на солнце, поскольку в это время телефон получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.

Ранее эксперты сообщали, что производители рекомендуют не доводить телефон до полной разрядки, сохраняя заряд не ниже 20–30%. Чтобы продлить срок эксплуатации гаджета, также не стоит доводить телефон до полной зарядки, поскольку это является причиной быстрого износа аккумулятора.

Аккумулятор прослужит в два раза дольше, если поддерживать заряд мобильного телефона в диапазоне 30–80%. Следить за этим помогут специальные утилиты, которые автоматически останавливают заряд на указанном пользователем значении.