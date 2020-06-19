Климатолог предрек увеличение природных катаклизмов в России

Москва, 19 июня. Частота появления природных катаклизмов на территории России может существенно вырасти, полагает сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

По его мнению, эта тенденция связана с изменением климата.

«Если говорить о тенденции в промежутке 10 лет, общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем», — отметил Киселев.

Главной причиной увеличения числа природных катаклизмов он считает антропогенный фактор – влияние человека на природу. Он указал, что заметна тенденция к изменениям в температурном режиме и циркуляции атмосферного воздуха.

Он добавил, что аномалии в разных регионах России будут проявляться по-разному. В одних регионах могут наблюдаться резкие перепады температур, в других - ураганы или смерчи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о волне аномального тепла и отметил, что в жаркую погоду стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью, особенно пожилым людям.

Напомним, в мае синоптики зафиксировали температурный рекорд на Урале и в Сибири. Глобальная температура в последнем весеннем месяце в этих регионах была на 0,63 градуса выше средней.