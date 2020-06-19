Турецкая газета «женила» Зеленского на Вере Брежневой

Киев, 19 июня. Турецкая газета Hurriyet опубликовала статью о супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, поместив на фото к статье изображение певицы Веры Брежневой.

Вместо семейного фото украинского президента журналисты крупного турецкого издания использовали постер к фильму «8 лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли пару. Статья вышла 17 июня в газете, тираж которой по данным за прошлый год составляет более 300 тысяч экземпляров. Впоследствии издание исправило ошибку в электронной версии выпуска, опубликованной на сайте.

Отметим, что это не первый подобный ляп СМИ Турции. Ранее издание Haber Channel назвало супругу Зеленского Ольгой вместо Елены.

Ранее RT сообщил, что Елена Зеленская была госпитализирована с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. Первую леди Украины доставили в одну из киевских больниц. Как говорят врачи, супруга президента находится в состоянии средней степени тяжести.

«Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», — сообщила пресс-служба офиса главы государства.

По данным пресс-службы, Зеленский и их дети здоровы, они регулярно сдают тесты на коронавирус, результаты пока отрицательные.

Елене Зеленской 42 года, она родилась в Кривом Роге. С будущим мужем девушка познакомилась еще в институте, после чего начала работать с командой КВН «95-й квартал», в которой играл Владимир. Свадьбу пара сыграла в 2003 году, сейчас они воспитывают дочь Александру и сына Кирилла.