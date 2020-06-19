Названы простые способы пережить жару в городской квартире

Москва, 19 июня. Издание «Ридус» опубликовало подборку советов, как сохранить в городской квартире комфортную прохладную температуру даже в летнюю жару.

Во-первых, автор статьи советует не открывать окна, если на улице больше 25 градусов. Чтобы в квартире сохранялся прохладный воздух, лучше держать их закрытыми до вечера, пока на улице не похолодает. Кроме того, при проветривании лучше обрызгать шторы водой или повесить перед открытым окном мокрое полотенце – это позволит сделать воздух в жилище еще прохладнее. Также рекомендуется убрать из комнат ковры и декоративные подушки – они собирают пыль, которая затрудняет дыхание.

Во-вторых, крайне практично иметь кондиционер. Если же кондиционер нет, то его можно сделать из подручных средств – например, из вентилятора и пары бутылок со льдом, выставленных перед его лопастями.

Чтобы соблюдать водный баланс, автор рекомендует отказаться от напитков с кофеином, которые выводят жидкость из организма. Обезвоживание ухудшает самочувствие, поэтому лучше всего пить просто воду, но не ледяную, а лишь охлажденную.

Также хорошим способ охладиться являются водные процедуры. Достаточно подержать под холодной водой запястья и предплечья или смочить шею и ступни. Это позволит быстро освежиться, не отвлекаясь надолго от домашних дел.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало советы специалистов МЧС России как пережить жару летом. Во время сильной жары они рекомендуют воздержаться от алкоголя и избегать физических нагрузок.