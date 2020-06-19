Эксперт объяснил, что делать в случае принуждения к неоплачиваемому отпуску

Москва, 19 июня. Требование некоторых работодателей уйти работнику в неоплачиваемый отпуск вместо увольнения с компенсационными выплатами незаконны. Об этом заявил эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

«Заявление на отпуск без сохранения заработной платы не может быть оформлено без желания работника. Работник вправе попросить у работодателя отпуск без сохранения заработной платы. Обычно это происходит при наличии уважительных причин», — сообщила Дайнеко РИА Новости.

В некоторых случаях неоплачиваемый отпуск может быть допустим. Например, когда работник находит подработку во время пандемии вне основного места работы, где производство остановлено. Однако это чаще всего возможно при хороших взаимоотношениях между работником и работодателем.

«В любых ситуациях уходить «без содержания» — право, а не обязанность работника. Как и право работодателя — предоставлять такой отпуск или нет. В любом случае, если работодатель «давит» на работника, нельзя поступать необдуманно. Тем более не нужно поддаваться на угрозы увольнения по статье или бояться начисления штрафов», — отмечает эксперт.

Если прийти к соглашению не получается, Дайнеко советует жаловаться на действия работодателя в трудовую инспекцию. Лучшим вариантом станет коллективное обращение.

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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил ранее, что число официально зарегистрированных безработных в России превысило 4,5 млн человек. По его словам, «за два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек». Вместе с тем Котяков отметил, что рост численности регистрируемых безработными в России замедлился.