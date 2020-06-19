В России могут усилить контроль за приемными семьями

Москва, 19 июня. В Госдуме готовят законопроект, обязывающий участить проверки приемных семей. Как отмечают «Известия», сотрудники опеки должны будут посещать их раз в 2-3 месяца.

Поводом для инициативы стал инцидент с 7-летней приемной девочкой в Брянской области. Ребенка обнаружил сосед, вернувшийся из Москвы. На вид приемной дочери его соседей было 3 года, она находилась в закрытой комнате. Мать ребенка отсутствовала, а отец был пьян. Сосед забрал ребенка к себе, накормил и вызвал правоохранительные органы. В итоге девочку госпитализировали.

На данный момент плановая проверка органами опеки после года пребывания приемного ребенка в семье проводится не реже чем раз в полгода.

По подсчетам экспертов, на одного социального работника сейчас приходится по 2,7 тыс. детей, и обеспечить индивидуальный подход крайне сложно. Согласно данным Следственного комитета, в текущем году от действий опекунов и усыновителей пострадали 47 детей.

«Это свидетельствует о недостаточной работе с приемными семьями со стороны органов опеки и попечительства, в том числе и на самом первом этапе — подбора семьи», — комментируют в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении бывших сотрудников соцзащиты из Вологды Григория Полякова и Раисы Понидаевой. Поляков обвиняется в халатности, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, Понидаева — в подлоге. Материалы дела направлены в суд.