Эколог развенчал миф об «облученных» продуктах из микроволновой печи

Москва, 19 июня. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, что на самом деле происходит с продуктами в микроволновой печи.

Ястребцев напомнил, что СВЧ-печи используются в быту уже около 60 лет, но широкое распространение в России они получили в последние десятилетия. Несмотря на то, что микроволновки есть сегодня практически в каждом доме, с ними связано несколько ни на чем не основанных мифов. К примеру, некоторые считают, что продукты, разогретые или приготовленные с помощью сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, становятся «облученными». По словам эксперта, это совсем не так.

«Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты, которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После выключения печи продукт ничего не излучает», — цитирует Ястребцева радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что СВЧ-печи изготавливаются таким образом, что при закрытой дверце рабочие волны не покидают их внутреннюю область, находиться рядом с работающей микроволновкой считается безопасным. Тем не менее, как и любой электрический прибор, микроволновая печь испускает слабое электромагнитное излучение, поэтому, когда она работает, лучше держаться от нее на некотором расстоянии.

«Чаще всего электромагнитные волны распространяются примерно на полтора метра. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться. Кроме того, многое зависит от мощности печки и от продукта. Чем больше продуктов в печи, тем больше энергии поглощается самим продуктом», — рассказал Ястребцев.

Ранее RT сообщил, что специалисты Роскачества не нашли зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда.