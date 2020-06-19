Автомобиль с мертвыми супругами обнаружен в озере в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 июня. Автомобиль с мертвой семейной парой был обнаружен в озере около станицы Обливской Ростовской области. Об этом сообщает Kp.ru.

Отмечается, что из воды достали ВАЗ-2112. В машине находились тела 39-летнего мужчины и 47-летней женщины, совместно проживавших в станице.

Следов насильственной смерти на телах не найдено. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в озеро. Машина начала быстро тонуть, а пара не успела из нее выбраться.

«Действительно, когда автомобиль оказывается в воде, двери заклинивает, а окна открыть не так просто. Видимо, людям не хватило сил покинуть салон, и они утонули в собственной машине», — отмечают в полиции.

Тела отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы в город Морозовск.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Уссури в Приморском крае. В результате происшествия погибли три человека. По предварительной информации, водитель Toyota потерял управление на трассе «Осиновка — Рудная Пристань». От сильного столкновения 11-летнюю девочку выбросило из салона. В салоне остались родители девочки, а также ее малолетняя сестра. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли иномарку из воды.