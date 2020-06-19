Польский политолог обвинил Варшаву в лоббировании интересов «Газпрома»

Варшава, 19 июня. У «Газпрома» есть мощная поддержка в польском энергетическом и нефтяном секторах, заявил польский политолог Ежи Таргальский в ходе интервью радиостанции Polskie Radio. Он обвинил в «пророссийском лоббировании» не только Германию, но и Польшу, отметив, что хотя эти действия якобы наносят ущерб Польше, они являются вполне легальными.

«Самым большим лоббистом российских интересов выступает Германия, а что касается экономических секторов, так это энергетический сектор, который больше всего заинтересован в сотрудничестве с Россией. «Газпром» на будущее создаёт здесь себе сеть влияния и собственное лобби. Это вполне легальные действия», — заявил Таргальский.

Он предположил, что у «Газпрома» есть поддержка в энергетических и нефтяных кругах Польши, а также группа сторонников, выступающих против инвестиций в дешёвую электрическую энергию. Все эти факторы делают Польшу более зависимой от России, убежден Таргальский.

Также польский политолог затронул тему протестов в США. По его словам, стратегия, избранная президентом США Дональдом Трампом наглядно демонстрирует населению Америки, что в случае избрания демократов на улицах воцарится хаос и мародерство. Он предположил, что большинство американцев проголосует за Трампа, так как не они не хотят, чтобы на них нападали, пишет RT.

Напомним, что срок действия соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал — Европа» истек 17 мая. В компании Gaz System уточнили, что резервирование мощности будет осуществляться в соответствии с правилами Евросоюза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах.