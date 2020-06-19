حصاد أخبار سوريا في 18 يونيو: نزاع بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في الرقة, إصابة اثنين من القوات العسكرية التركية في

سوريا ، 18 يونيو:أطلق مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية الكردية وقوات الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا النار على محافظة الرقة ، إصابة جنديين تركيين في انفجار بمحافظة حلب.

إصابة جنديين تركيين في انفجار بحلب

وأصيب جنديان أتراك في انفجار لغم بسيارتهم. وقع الحادث شمال حلب على طريق إعزاز _ جارز.

لم يتم تحديد حالة الجنود المصابين.

معارك بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري المؤيد لتركيا في الرقة

هاجم مسلحون مدعومون من تركيا من الجيش الوطني السوري بالمدفعية مواقع المسلحين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية في قرية كيزالي غربي تل أبيض. لم يتم الإبلاغ عن عدد الخسائر.

في قرية جيدة قاحيت التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ، وقعت مظاهرات في اليوم السابق ، طالب المشاركون فيها بزيادة مستويات المعيشة ، معربين عن عدم رضاهم عن سياسات المسلحين الأكراد. لم تستجب الحكومة المحلية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى المسيرات.

المسلحون لا يسمحون لطلاب المدارس بالذهاب الامتحانات في حماة

لم تسمح الجماعات الإرهابية لأكثر من 2600 طالب بدخول حماة من خلال معبر في بلدة ترنبة الواقعة في إدلب. وبسبب هذا لا يمكنهم اجتياز الاختبارات وتلقي الشهادات.

ويشار إلى أن مراكز الامتحانات ومرافق الإيواء قد أعدت لاستقبال الطلاب في حماة. بالإضافة إلى ذلك ، دربت السلطات الإقليمية العاملين في المجال الطبي على مراقبة صحة الوافدين لإجراء الاختبارات.

هجوم ارهابي في محافظة درعا

أصيب الطفل بجروح خطيرة في انفجار قنبلة خلفها الإرهابيون في قرية معربة شرق درعا.

في اليوم السابق ، وقع انفجار أيضًا في المحافظة. انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بدراجة نارية. وقع الحادث بالقرب من معبر نصيب الواقع على الحدود السورية الأردنية. تمكن الضحايا المدنيين من تجنب الاصابات.