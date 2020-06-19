Маленькие дети названы самыми опасными распространителями COVID-19

Москва, 19 июня. Дети до шести лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса, считают ученые из Немецкого центра исследования инфекций.

Как сообщают «Известия», группа ученых из Германии, Великобритании и Норвегии выяснила, что у пациентов с COVID-19 разных возрастов практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Исследователи пришли к выводу, что дети способны к заражению практически на том же уровне, что и взрослые.

Однако маленькие дети являются большей опасностью по той простой причине, что им труднее соблюдать меры предосторожности. Их сложно заставить постоянно носить медицинские маски и тем более перчатки, не трогать лицо, не контактировать с окружающими, а также регулярно мыть руки.

Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, к 18 июню общее число жертв коронавируса во всем мире достигло 450 тыс. человек. Количество инфицированных составило 8,3 млн человек, более 4,1 млн пациентов полностью выздоровели.

К настоящему моменту в России зафиксировано более 560 тыс. случаев заболевания, 7,6 тыс. человек скончались. Более 314 тыс. человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.