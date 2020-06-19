Флаг России появился на украинском пограничном столбе под Сумами

Киев, 19 июня. В Сумской области Украины недалеко от границы с РФ неизвестные вывесили на пограничном столбе российский флаг.

Накануне в Сети появилось короткое видео, которое якобы снял местный фермер. На кадрах видно, что российский триколор на древке установлен прямо на табличке «Внимание! Государственная граница Украины».

«Украина, Большая Писаревка, село Поповка. Один вопрос: где находились наши доблестные пограничники, когда это безобразие делалось? Поехали на отдых за деньги, полученные в виде взяток?» — возмутился один из свидетелей случившегося.

Сотрудники украинской пограничной службы провели проверку и утверждают, что нарушения государственной границы зафиксировано не было. Самого флага они тоже не обнаружили. В данный момент проводится разбирательство по поводу того, кто именно мог устроить «провокацию».

Тем временем прокуратура открыла уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее RT сообщил об аресте украинского военнослужащего, который в пьяном виде, имея при себе вещества, похожие на наркотические, незаконно пересек российскую границу в Крыму. Задержанный пояснил, что сделал это добровольно без каких-либо преступных намерений. Решением суда нарушителя поместили под стражу до 1 июля.