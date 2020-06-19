Юрист рассказал, может ли Ефремов пить алкоголь под домашним арестом

Москва, 19 июня. Устроивший ДТП актер Михаил Ефремов ожидает приговора суда не в СИЗО, а на домашнем аресте. Известный адвокат Леонид Ольшанский рассказал, не слишком ли это мягкие условия в данной ситуации.

Как отмечает юрист, согласно определению суда и исполнительному производству, обвиняемому запрещено пользоваться Интернетом. Актер может воспользоваться телефоном лишь в особых случаях: для вызова врача или звонка судебному приставу. Арестант также обязуется носить специальный браслет. При этом Ольшанский говорит, что вопрос приема гостей достаточно расплывчатый.

«Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тетке с мужем приносить мне два раза в день еду», — это может пройти», — объясняет юрист.

По словам адвоката, существуют мелкие хитрости

«Можно выйти на балкон, и тебе сосед на веревочке спустит свой телефон. Но это игра на грани фола. Один-два раза попадешься — и переведут домашний арест в следственный изолятор», — говорит Ольшанский.

Он говорит, что никто особо не следит за распитием алкоголя во время нахождения под домашним арестом. Юрист отмечает, что теоретически Ефремов может продолжать пить дома, если у него есть запас спиртных напитков.

Ранее актер Александр Домогаров разместил в Instagram эмоциональный пост, в котором вступился за своего коллегу Михаила Ефремова. Домогаров заявил, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями. Он заявил, что общественность «не имеет» морального права судить артиста, севшего пьяным за руль.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сторонники Ефремова пытаются оказать давление на суд, чтобы отмазать российского актера за смертельное ДТП. При этом многие убеждены, что 56-летний артист должен отправиться за решетку.