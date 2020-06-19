Модернизированный «Панцирь» с новейшими мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Москва, 19 июня. В ходе парада Победы в Москве впервые будет продемонстрирован Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗОПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения дронов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время репетиция парада, которые состоялись 17 и 18 июня, «Панцирь-СМ» находился в механизированной колонны на колесном шасси «Торнадо-К». Его главным отличием от предыдущих моделей станет замена стандартного контейнера с зенитной ракетой на кассету, заряженную четырьмя мини-ракетами, которые используются для поражения беспилотников.

Как заявил в начале этого месяца глава Минобороны России Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тысяч человек. Кроме того, приглашены парадные расчеты 19 государств, пишет газета «Известия».

Торжественное празднование Великой Победы в 2020 году было перенесено на более позднюю дату в связи с пандемией COVID-19. Из-за инфекции пришлось отказаться от традиционных массовых мероприятий 9 мая, чтобы не подвергать опасности здоровье участников парада и граждан. Новая дата проведения парада Победы была назначена президентом РФ Владимиром Путиным на 24 июня.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ провело заключительную репетицию парада в подмосковном Алабино. Затем участники мероприятия организовали две тренировки непосредственно на Красной площади в столице. Репетиции прошли ночью 17 и 18 июня. Генеральный прогон состоится 20 числа.