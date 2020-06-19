Украина провела боевые испытания ракеты, которой грозилась уничтожить Крымский мост

Киев, 19 июня. Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью.

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Ракеты были выпущены по морским мишеням — лихтерам, которые находились от берега в 80 километрах. Ранее разработчики «Нептуна» заявляли, что на следующем этапе будет разработана морская и авиационная версия ракеты.

«Ракеты проекта «Нептун» является перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Видео испытаний было опубликовало в Сети оборонным ведомством.

Украинские власти возлагали особую надежду на ракеты «Нептун». Так, бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие способно поразить российские корабли в портах Азовского и Черного морей и даже Крымский мост.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина впервые показала элемент данной ракеты. Им оказалась головка наведения. Несмотря на гриф секретности, который обычно присваивается изделиям подобного типа, некоторые характеристики устройства все же оказались раскрыты.

По информации вооруженных сил, этот элемент отвечает за точность попадания ракеты в цель и является одной из самых сложных ее составляющих. Именно поэтому характеристики устройства держатся в тайне.

Головка самонаведения создана компанией «Радіонікс» и относится к комбинированному активному радиолокационному двухдиапазонному типу.