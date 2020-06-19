Домогаров заявил, что потерял желание выходить на сцену после ДТП с Ефремовым

Москва, 19 июнь. Актер Александр Домогаров опубликовал в своем Instagram эмоциональный пост, в котором вступился за своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы пьяное ДТП со смертельным исходом.

Домогаров заявил, что потерял всякое желание выходить на сцену перед зрителями. Он заявил, что общественность «не имеет» морального права судить артиста, севшего пьяным за руль.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» — задался вопросом актер.

Кроме того, он обвинил своих подписчиков в том, что те «топчутся на крови» и потребовал, чтобы они не посещали его выступления в театре.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в крайней степени опьянения (экспертиза обнаружила в его крови 2,1 промилле алкоголя — это эквивалентно одной выпитой залпом бутылке водки), спровоцировал аварию в центре Москвы, на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Помимо алкоголя, в крови Ефремова были обнаружены остаточные следы наркотических веществ — марихуаны и кокаина. Следствие возбудило два уголовных дела: нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека, а также сбыт наркотических средств. По второму артист проходит как свидетель. За ДТП ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что совершивший смертельное ДТП в пьяном виде актер Михаил Ефремов должен оказаться в тюрьме, потому что это необходимо российскому обществу.