На Украине родители держали 11-летнюю дочь на цепи

Одесса, 19 июня. В Сети опубликовано видео из-под Одессы, где женщина и ее сожитель держали на цепи 11-летнюю девочку.

Инцидент произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области. Мать девочки, ее сожитель и соседка выпивали вместе, именно гостья семьи и подала страшную идею. Родительница согласилась, ребенка посадили на цепь для скота, навесив замок.

По словам матери, 42-летней Оксаны Одажий, у них якобы «не было другого выхода». Девочка убегала из дома, где беспробудно пьянствовали взрослые. Чтобы она, грязная и голодная, не бродила по селу и не давала поводов для пересудов соседям, было решено приковать ее.

«У меня сил не хватало, потому что она убегала. По-доброму с ней уже не знала, что делать. Она вообще агрессивная», — рассказала Одажий.

Ребенка освободили сотрудники местного сельсовета.

«Цепь была прикреплена к спинке дивана. Нога и рука девочки были также связаны между собой. Она сидела голодная, тряслась и боялась», — поделилась подробностями сотрудница местной администрации Светлана Мотина.

Это уже не первое происшествие с дочкой Одажий. Зимой ее нашли на улице в легкой одежде в 12-градусный мороз. Тогда суд отклонил иск местных властей и не лишил мать родительских прав, поскольку не увидел для этого оснований.

Сейчас все трое собутыльников проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу о пытках. Экспертиза обнаружила у ребенка многочисленные следы избиений. Взрослым, «воспитывавшим» девочку с помощью цепи, грозит до 10 лет лишения свободы.