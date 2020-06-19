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Путин дал оценку работе ООН

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Путин дал оценку работе ООН

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что ООН продолжает выполнять свои основные функции по недопущению глобальных конфликтов, несмотря на общее снижение эффективности работы.

В статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании The National Interest, российский лидер затронул тему коллективной международной безопасности, сформированной после последнего мирового вооруженного конфликта.

«Мы можем видеть, что система ООН в настоящий момент испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, как могла бы быть. Но ООН все еще выполняет свои функции. Принципы Совета Безопасности ООН — уникальный механизм для недопущения большой войны и глобальных конфликтов», — написал президент.

Путин дал оценку работе ООН

Путин напомнил также, что прообразом ООН в довоенные годы была Лига Наций, в которой доминировали страны, победившие в Первой мировой войне, и которая «продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах». По словам главы государства, в Лиге наций «не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности».

«Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура Совета Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными. Новое глобальное противостояние началось почти сразу же после завершения Второй мировой войны и носило временами очень ожесточенный характер. Правила поведения, согласованные при создании ООН, позволили в дальнейшем сводить к минимуму риски и держать противостояние под контролем», — указано в статье.

Президент назвал безответственными «звучащие часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях». Он заявил, что если это случится, ООН «превратится в ту самую Лигу наций — собрание для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы».  

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Источник: The National Interest
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