Песков объяснил, почему Путин написал статью именно для американского издания

Москва, 19 июня. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была опубликована в американском National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — объяснил Песков РИА Новости причины выбора издания для публикации статьи Путина.

National Interest — американский журнал, его издает экспертный Центр национальных интересов в Вашингтоне.

Статья президента РФ была опубликована 18 июня. В ней Путин, в частности, отмечает, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное.

Кроме того, в статье Путин впервые огласил потери Красной Армии в боях подо Ржевом. По его словам, эти цифры был получены при изучении архивов: в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941-го по март 1943 года Красная Армия потеряла 1 154 698 человек, в том числе пропавших без вести и раненых, передавали «Известия».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что статья президента должна положить конец попыткам западных стран обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.