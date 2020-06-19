Молния убила семилетнего ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. В Петродворцовом районе Петербурга от удара молнии погиб 7-летний мальчик. Происшествие случилось вечером 18 июня, передает Пятый канал.

По имеющимся данным, трагедия произошла приблизительно в 20.20 на берегу Финского залива. Погибший от удара молнии мальчик отдыхал вместе с родителями в загородном отеле. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

До этого сообщалось, что сильная жара в Петербурге 18 июня закончилась ливнем. Водители на КАД пожаловались на реки воды. Ливни прошли у дамбы, в Сестрорецке, Кронштадте, Петергофе.