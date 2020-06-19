Sohu рассказало о провале плана Украины по снижению обороноспособности России

Пекин, 19 июня. Украина рассчитывала снизить обороноспособность РФ отказом в поставках газотурбинных двигателей, однако этого не произошло. Как отмечают эксперты китайского издания Sohu, Москва быстро нашла выход из ситуации.

Как пишут китайские аналитики, на последних российских фрегатах проекта 22350 будут установлены двигатели, выпущенные в России. Недавно были завершены ходовые испытания судна «Адмирал Касатонов», которое стало последним кораблем, оснащенным украинской силовой установкой. Уже известно, что корабль «Адмирал Головко» будет укомплектован отечественным двигателем мощностью 27,5 тыс. лошадиных сил.

Теперь газотурбинные двигатели производит завод «Сатурн», расположенный в Рыбинске. Как отмечают китайские аналитики, Россия продемонстрировала умение выходить из непростых положений, запустив предприятие и создав в короткие сроки альтернативу.

«Россияне избавились от зависимости в украинских газотурбинных установках, РФ больше не нужно беспокоиться об импорте иностранных силовых агрегатов для кораблей проекта 22350», — пишут эксперты Sohu.

В прошлом месяце сообщалось, что Киев вынужден искать новые рынки сбыта после отказа России от покупки украинских тракторов. По итогам 2019 года на первое место по числу закупок этой сельскохозяйственной техники вышла Белоруссия. Совокупная цена поставленных товаров превысила 1 млн долларов. На втором месте — Румыния, закупившая тракторов на 870 тыс. долларов. Молдавия на аналогичные цели потратили 450 тыс. долларов.