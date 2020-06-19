Дуров рассказал, что изменится в Telegram после его разблокировки

Москва, 19 июня. Основатель Telegram Павел Дуров уверен, что разблокировка мессенджера Роскомнадзором станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов, кроме того, вырастет скорость работы мобильных приложений.

В своем Telegram-канале Дуров назвал «отличной новостью» информацию о том, что Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. По его словам, на практике это напрямую скажется на стабильности и повышении скорости работы мобильных приложений Telegram на территории России.

Создатель мессенджера подчеркнул, что изменения в работе не скажутся на политике компании: «право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram».

Дуров уверен, что «разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов», и «Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере».

В четверг Роскомнадзор сообщил, что разблокирует Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. В ведомстве отметили, что готовы взаимодействовать с Telegram в целях оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, а также детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Сайт мессенджера также убран перечня заблокированных ресурсов, следует из информации универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам или их страницам, передавал RT.

Известный российский радиоведущий и публицист Армен Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что это событие не стало для него неожиданностью. Российское экспертное сообщество уже давно использует мессенджер как одну из основных публичных площадок.