Врач объяснила, как определить рак по запаху пота

Москва, 28 июня. Признаком деструктивных процессов в организме или неправильной работы внутренних органов может стать необычный запах пота, заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

По ее словам, усиленное потоотделение часто наблюдается при онкологических заболеваниях. Кроме того, у тела появляется особый «запах несвежего мяса». Как объяснила врач, во время борьбы со злокачественными опухолями, организм начинает повышать температуру тела.

«И одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится», — подчеркнула она.

Для снижения температуры, организм запускает систему терморегуляции, а человек начинает потеть.

По запаху можно определить, каким именно заболеванием страдает человек. Так, от больных диабетом часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками.

«Если у вас на фоне сахарного диабета снижается уровень инсулина, значит, глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры», — объяснила дерматолог.

Процесс переработки жиров приводит к появлению кетоновых тел, которые затем превращаются в ацетон, что и придает пот специфический запах. Если же пот пахнет аммиаком, то, возможно, пациент страдает проблемами с печенью или почками.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки и Италии разработали диету, которая способна убить устойчивый рак. Исследование было проведено на мышах, в результате чего грызуны избавились от раковых клеток. Специалисты смогли представить доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак.